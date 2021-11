Repubblica intervista l'ex compagna di Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport. La donna è protetta da un provvedimento che impedisce a Varriale di avvicinarsi a lei, in attesa del processo per stalking che attende il giornalista.



"Solo adesso ho ricominciato a dormire. Tra la denuncia e il divieto di avvicinamento sono trascorsi due mesi. Intanto io avevo paura anche quando ero chiusa dentro casa, ho capito cosa significa avere attacchi di panico, sono dimagrita cinque chili.



Ho seguito i consigli della polizia, ho memorizzato chiamate e messaggi senza bloccarlo, ma ogni volta che provava a contattarmi mi tornava in mente la sua mano sul mio collo, il suo pollice sul lato della mia gola, la sensazione di essere strozzata".