Da quando è arrivato al Copenaghen Denis Vavro è rinato. A gennaio si è trasferito in prestito in Danimarca e ora non ha più intenzione di tornare alla Lazio: "Quando ero lì ho pensato anche di ritirarmi, avevo detto al mio agente che non mi piaceva più giocare a calcio e anche alla famiglia avevo detto che alla fine del contratto mi sarei ritirato. Non guardavo neanche partite in tv, in quel periodo ho visto solo film".