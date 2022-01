Dopo l'addio alla Lazio per trasferirsi al Copenaghen, ecco le prime parole di Denis Vavro: "Si era parlato della Russia, ma non sono mai arrivate offerte. C’era interesse dalla Spagna, ma non sono arrivate proposte specifiche. Non volevo più aspettare: il Copenaghen era interessato dall’estate, ma la Lazio non mi ha lasciato partire. Ho scelto di tornare dove ho fatto bene e dove sono stato davvero felice. Arrivo in prestito con diritto di riscatto, vedremo cosa accadrà a fine stagione. Non voglio andare troppo veloce, se tutto va secondo i piani, il club mi riscatterà. È una cosa in cui spero, vorrei rimanere, sono stato riaccolto bene”.



LAZIO - "Non mi pento di essere andato ala Lazio, ci ho provato e ho scoperto il campionato italiano. Forse, fossi andato da qualche altra parte, oggi parleremmo di club diversi dal Copenaghen. Ma sono cose da affrontare: è come rimanere delusi sul lavoro. E non solo io: anche i miei amici, la famiglia e il mio agente. Forse il mio trasferimento è stato frettoloso, magari avrei dovuto aspettare un altro anno. Ho tentato e non ha funzionato affatto. Ora ricomincio: a 26 anni non sono né giovane né vecchio. Il punto è avere una possibilità dall’allenatore: senza questa, un giocatore non può far nulla”.