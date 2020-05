Franco Vazquez, trequartista del Siviglia, visto in Italia con la maglia del Palermo, parla a Radio Mitre Cordoba del suo futuro: “Mi è piaciuto molto giocare in Italia, ora però ho ben chiaro cosa voglio fare, ed è continuare a giocare a livelli top in Europa. Con la Lazio non c'è nulla, la pandemia ha fermato tutto, mercato compreso. Tutto è rimasto al "si vedrà”…”.



SUI SOGNI - “Dove vorrei giocare? Una squadra che mi ha sempre interessato è il Milan, da bambino sognavo di giocarci perché li vedevo alla tv: era una delle squadre più forti del campionato, e quando ero piccolo era il club che preferivo in Europa. Mi piaceva tanto Kakà, era tra i più forti nel suo ruolo”.