Stefano Vecchi, tecnico dell’Inter Primavera, ha raccontato l’ex compagno di squadra Fabio Paratici (oggi ds della Juventus) negli studi di Sportitalia. I due hanno giocato insieme nella Fiorenzuola nella stagione 1993-94. “Era scarso? No, era un jolly", spiega Vecchi in riferimento a Paratici: "Come direttore sportivo è uno dei top, come giocatore era come me fra quelli mediocri di Serie C”.