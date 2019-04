Il centrocampista uruguaiano dell'Inter, Matias Vecino. è stato intervistato da Sky Sport in vista della fondamentale sfida stagionale che vedrà i nerazzurri ospitare a San Siro sabato sera la Juventus. Fondamentale perché gli uomini di Luciano Spalletti non hanno ancora centrato la qualificazione alla prossima Champions League e il margine dalle numerose inseguitrici è tutt'altro che tranquillo.



LA CHAMPIONS - "Abbiamo la possibilità di chiudere il discorso Champions, anche perché le altre avranno scontri difficili in questo turno".



LA JUVE - "Sarà una bella opportunità, è una partita sentita dall'ambiente. La Juve ha dimostrato più regolarità, deve essere un riferimento non solo per noi".



SCUDETTO - "Dobbiamo provare ad avvicinarci al loro livello e competere per lo scudetto. Possiamo pensare di lottare per il titolo, ma conta il campo e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza. Dobbiamo lavorare, il prossimo anno torneremo a lottare per lo scudetto, è un obiettivo del club, ma dirlo ora non ha senso".