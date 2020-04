Il centrocampista dell'Inter Matias Vecino si è concesso in diretta social al canale tematico nerazzurro: "Mi trovo bene a Milano, è il mio terzo anno qui e anche la mia famiglia si trova alla grande". Sul gol alla Lazio che valse l'accesso in Champions due stagioni fa: "Un momento importante, venivo da diverse partite fuori per la pubalgia e abbiamo concluso la stagione nel modo giusto con il gol che ci ha portato in Champions. Avevamo tutto lo stadio contro, era una finale: è un ricordo che resterà per sempre".



Sulla rete al Tottenham: "Fare gol lì a San Siro è speciale. Quale meglio dei due? Direi Lazio per l’obiettivo Champions, ha significato qualcosa in più per l’Inter".



Cosa sogna da nerazzurro? “Essere ricordato dentro un gruppo che ha fatto la storia. Ma dobbiamo riuscire a vincere qualcosa e qualche trofeo, stiamo lavorando per questo”.