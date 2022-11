Il sogno delinizia alla rovescia.consegna ai verdeoro dii primi tre punti della spedizione incon una doppietta che mette insieme un repertorio completo.Un colpo che si candida di diritto a entrare nella bacheca delle perle dei: "Quando vedo una palla così, non ci penso un attimo". Punti di vista.Richarlison de Andrade, per tutti, parte da lontano e la sua storia racconta un riscatto palla al piede. Nato nel 1997, è cresciuto a(Stato di Espirito Santo), in una situazione familiare difficile per la separazione dei genitori. Da piccolo vendeva gelati e lavava macchine, ma ha raccontato anche di aver raccolto caffè per dare una mano a casa.La sliding door nasce da una giornata di pesca con papà e viene fuori nel corso di un’intervista a "The Players Tribune": "Anni fa andammo a pescare in un’area con tre stagni, ma il padrone ci chiese di gettare gli ami solo in due. Obbedimmo, ma non venne fuori nulla e prima di andar via pescai nel terzo e abboccò un pesce.Detto, fatto. Firmò in seguito con l’America e diede inizio al suo film.In quel periodo lo adocchiò anche il, poi non se ne fece nulla.Poi il trasferimento all’Everton, nell'annata successiva, e l’inizio di una crescita esponenziale, cristallizzata da 43 reti in 135 partite e coronata dal trasferimento alin estate, per- Richarlison è un "9" atipico che sta bene in ogni parte dell’attacco. Dal centro alla fascia, senza troppe storie. Al Tottenham l’ha capito, che in estate ha ottenuto il suo acquisto come pezzo da novanta sul mercato.Quella dell'attaccante ora è la sesta stella col Brasile, di cui pochi giorni fa ha parlato così:. Metodo Richarlison.