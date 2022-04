Giorni importanti per il Milan. Di grande lavoro, di grande riservatezza, perché in ballo ci sono tanti soldi, oltre un miliardo di dollari, e il futuro di uno dei club più prestigiosi al mondo. Come raccontato ieri da Calciomercato.comper il passaggio da Elliott a Investcorp, che tra le banche finanziatrici potrebbe avere Jp Morgan. C'è grande fiducia nella chiusura della trattativa, non a caso ci sarebbe già un’agenda successiva al passaggio di consegne.un incontro che servirebbe alla nuova proprietà - scrive La Gazzetta dello Sport - per presentarsi e per ribadire la volontà di procedere nella linea già tracciata da Elliott: bilanci trasparenti e sempre più virtuosi.il management nerazzurro segue con attenzione gli sviluppi della vicenda e intende capire se c'è ancora la volontà di procedere insieme nella costruzione di un nuovo impianto.Intanto secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore Investcorp studiando per l’operazione Milan una società veicolo con una struttura di cosiddetto. Per il Milan potrebbe essere prevedibile, con una struttura di permanent capital, un orizzonte temporale di una decina di anni.