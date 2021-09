Mattia Aramu ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Venezia-Torino: “Non avrei mai creduto di fare il primo gol in A contro la squadra che mi ha cresciuto. Sono stato 16 anni al Torino ma davanti a questa tifoseria era impossibile non emozionarsi. Dedico il gol alla famiglia e ai nostri tifosi che finalmente sono tornati allo stadio”



Come hai visto la partita?

“Abbiamo fatto una prestazione importante. Servono queste partite per fare punti. Dalle prestazioni poi arrivano i risultati.”



Quanto ti senti importante per questi ragazzi?

“Io chiamo sempre la palla, entro nel vivo del gioco. Aiuto i ragazzi a integrarsi, così come fanno quelli che c’erano dall’anno scorso”.