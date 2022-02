Il numero 10 del Venezia Mattia Aramu ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa:



"È uno scontro diretto per la salvezza, abbiamo preparato la partita curando il minimo dettaglio e oggi dobbiamo portare in campo quanto provato in settimana. La vittoria in casa ci manca da tanto, vogliamo regalare una grande gioia oggi ai nostri tifosi"