Venezia-Atalanta (sabato alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 34esima e quintultima giornata di campionato in Serie A.



VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Ampadu, Busio; Johnsen, Henry, Aramu. All. Zanetti



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata. All. Gasperini