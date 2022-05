VENEZIA-CAGLIARI 0-0 (0-0 FPT)



VENEZIA (5-3-2-1): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj (dal 10’st Fiordilino), Ampadu, Cuisance (dal 29’st Tessmann); Peretz, Johnsen (dal 28’st Mikaelsson). All. Soncin



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli (dal 13’st Lovato), Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi (dal 35’st Pereiro), Deiola (dal 13’st Marin), Lykogiannis (Dal 34pt Rog); Pavoletti (dal 35’st Balde), Joao Pedro. All. Agostini



ARBITRO: Maresca



AMMONIZIONI: 37’pt Ceppitelli (C), 14’st Nandez (C), 48'st Altare (C)