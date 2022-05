Contro unper colpa (o merito?) della Salernitana, la Roma (con Spinazzola titolare in A dopo 406 giorni e Zaniolo fuori: affaticamento muscolare) chiude il campionato all'Olimpico con. Alla Roma (quattro pali all'attivo e, per ora, sesto posto in classifica). Discorso Europa rimandato all'ultima giornata, insomma, in attesa delle gare delle prossime ore delle dirette concorrenti per un posto nelle competizioni continentali della prossima stagione.In un Olimpico ancora una volta sold out, il Venezia passa in vantaggio dopo 48 secondi di gioco con, che gira di testa alle spalle di Rui Patricio un suggerimento nel cuore dell'area giallorossa di. La reazione della Roma porta ad un legno colpito dasu calcio di punizione poi, intorno alla mezzora, il Venezia resta in 10 per l'espulsione di, calcione a palla lontana a Pellegrini (rosso con Var). Roma tutta all'attacco, allora, e Venezia rannicchiato davanti alla propria area. Gara a senso unico, in pratica. Ma, apparentemente stanca (su tutti) e un po'nelle trame offensive. E, all'intervallo, ancora ospiti in vantaggio.Tre cambi di Mou in avvio di ripresa: dentroal posto di Maitland Niles, Spinazzola e Kumbulla. Roma super offensiva, Cristante colpisce la traversa da fuori area e Pellegrini un altro legno su un'altra punizione. E sono tre. Fuori Veretout, dentro anche. Si gioca a una porta, il portierediventa protagonista acrobatico, poi - però- nulla può dopo un'ora e un quarto di gioco sul destro a botta sicura di. Dentro pure Volpato per Carles Perez, allora. Quarto legno romanista con, a seguire. E poi il fischio finale di Sozza.Il Torino in trasferta, venerdì, per chiudere all'europea il campionato, poi per la Roma comincerà il lento (ma non troppo) avvicinamento alla finale di Tirana contro il. Un'occasione ghiotta assai per riportare - dopo 14 anni - un trofeo nella bacheca di Trigoria e per dare connotati indimenticabili alla prima stagione disulla panchina giallorossa.. C'è chi l'ha definita pubblicamente una manifestazione per Paesi sottosviluppati, chi l'ha paragonata alla vecchia e cancellata da anni Coppa delle Coppe e chi ha parlato e scritto di competizione farsa: in realtà, qualsiasi torneo continentale dovrebbe meritare rispetto, ma l'impressione che troppo spesso si sia denigrata la Conference per denigrare Mourinho, il suo presente e pure il suo passato.. Dire o scrivere questo non significa adulare il portoghese, ma semplicemente fare cronaca. Cosa che, di questi tempi, rimane difficile per molti, tanti, troppi. Specie per chi trasforma le proprie opinioni in notizie.: 1' Okereke, 76' Shomurodov: 1’Aramu: Kiyine (V), Vacca (V), Spinazzola (R), Okereke (V), Pellegrini (R): Kiyine (V): Rui Patricio; Kumbulla (46' El Shaarawy), Smalling, Ibañez; Maitland-Niles (476 Karsdorp), Cristante, Veretout (60' Shomurodov), Spinazzola (46' Zalewski); Carles Perez, Pellegrini, Abraham.A disp.: Fuzato, Keramitsis, Viña, Sergio Oliveira, Diawara, Bove, Darboe, Volpato.All.: Mourinho.: Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Mateju (65' Peretz), Crnigoj (80' Ebuehi), Vacca (29' Fiordilino), Haps; Aramu (65' Svoboda), Kiyine; Okereke (80' Johnsen). All.: Soncin.: Sozza