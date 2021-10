Nel giorno del suo rinnovo fino al 2026 con il Venezia, Pietro Ceccaroni ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono molto contento per questo rinnovo e di legarmi ad una società che mi ha dato tantissimo. Devo ringraziare il Presidente in primis, tutta la società, ed il mister che mi ha fatto crescere e mi dato la possibilità di mostrare le mie qualità in campo. Ringrazio poi tutti i miei compagni in quanto sono il giocatore che vedete oggi grazie a loro. Sono davvero felice di legarmi a questa città e a questi colori per molto tempo. Mi fa molto piacere essere un punto di riferimento per i ragazzi che sono appena arrivati, e sono orgoglioso di rappresentare insieme agli altri che sono in questa squadra da diverso tempo il nucleo storico di questa società”.