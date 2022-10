Luca Ceppitelli, nuovo difensore del Venezia, si è presentato ai microfoni della stampa spiegando innanzitutto i motivi che l'hanno spinto ad accettare la proposta dei lagunari: "Qui c’è un progetto importante e a lunga scadenza - ha detto l'ex centrale del Cagliari a TrivenetoGoal.com - un gruppo di tanti giovani interessantissimi che possono crescere insieme. Sono convinto che questa squadra abbia la possibilità di ambire alle prime posizioni, ma l’inizio è stato difficile con i valori appiattiti di questa Serie B. Si può vincere e perdere con tutti, questo bisogna mettercelo in testa. Sono felice di essere qui e ho avuto un buonissimo impatto con Javorcic”.



L'esperto difensore ha poi parlato anche un po' di sé: “Spero di poter dare una mano. Il mio ruolo è centrale difensivo nella difesa a tre, ma ho fatto anche il braccetto destro. Nella difesa a quattro gioco centrale, ma spero di poter dare una grande mano ai miei compagni, non porterò via il posto a nessuno ma cercherò di conquistarmelo con il lavoro. Ho scelto la maglia numero 23 e ringrazio Leal per avermela ceduta. L’ho sempre avuta e ci tenevo a vestirla ancora”.



Qualche parola infine sulla sua lotta sua esperienza in Sardegna, conclusasi a maggio con un'amara retrocessione maturata proprio sul campo del Venezia: “Ringrazio il Cagliari per 8 anni meravigliosi che porterò sempre con me. Ammetto di aver pensato a quell’ultima giornata dello scorso campionato in cui proprio a Venezia col Cagliari ho perso la Serie A”.