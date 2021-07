Il Venezia è vicino a Tanner Tessmann. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club lagunare starebbe chiudendo per il giovane centrocampista del Dallas per una cifra di che oscilla fra i 2 e 3 milioni di euro. Restano dal limare alcuni dettagli, ma c'è ottimismo per chiudere l'affare.