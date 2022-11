In difficoltà in campionato, il Venezia conta di riscattarsi nel girone di ritorno anche grazie ad un mercato invernale che si preannuncia scoppiettante.



Tra i possibili volti nuovi in arrivo in Laguna ci sarebbe anche quello del nazionale russo Artem Dzyuba, attualmente svincolato dopo l'esperienza poco felice in Turchia con il Demirspor.



A confermare l'interno degli arancioneroverdi per l'attaccante 34enne è stato nelle scorse ore il dirigente veneziano con delega al mercato Alex Menta: “Forse Dzyuba firmerà per il Venezia nella sessione invernale della campagna trasferimenti - ha ammesso il manager ai microfoni del portale russo Sport24 - Stiamo ancora valutando questa opzione e considerando tutte le opportunità. Vedremo a ridosso dell’apertura del mercato invernale”.



Prima di tesserare quello che sarebbe davvero un colpo straordinario per la nostra Serie B, il Venezia dovrà comunque liberare un posto da extracomunitario all'interno del proprio organico.