Uscito dall’Assemblea di Lega, il consigliere delegato dell'area sportiva del Venezia Ivan Cordoba - ex difensore dell’Inter - ha parlato degli obiettivi della squadra in questi ultimi giorni di mercato: “Dobbiamo rinforzarci in attacco, stiamo cercando una punta. Stiamo seguendo diversi profili. Se arriverà dal Sudamerica? Studiamo anche il nord”.