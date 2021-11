Ivan Ramiro Cordoba, consigliere delegata per l’Area Sportiva del Venezia, parla in conferenza stampa, durante la presentazione del Responsabile del settore giovanile, Isaac Guerrero: “La nostra è una visione che guarda al futuro, questo seppur sapendo di dover fare un passo alla volta, e consci che nel calcio, come forse anche in ogni altro progetto, è la cura dei dettagli a fare la differenza. E se parliamo di futuro, nella nostra visione è imprescindibile guardare ai giovani, ed ecco il motivo della nostra scelta”.