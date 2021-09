Domen Crnigoj. calciatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Venezia-Torino: "Qualcosa da farci perdonare? Non so. Vogliamo fare punti davanti al nostro pubblico. C'è rammarico per il gol preso la scorsa volta. Serve più cattiveria e gioco per fare punti"



Come stai?

"Penso che con il mio fisico serva un po' di tempo per entrare in forma. Partita dopo partita sto migliorando e mi sento sempre meglio"



Hai già sognato come potrebbe essere il tuo primo gol in A?

"Spero intanto che la squadra vinca. Poi se arriva il gol va bene, ogni tanto mi capita di farne".