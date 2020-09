Il Venezia, come riporta Sky Sport ha chiuso la cessione del centrocampista classe ’90 Lorenzo Lollo al Bari. Il giocatore è stato protagonista di una stagione positiva in laguna con ben 28 presenze, proverà a continua su questa strada anche in biancorosso in Lega Pro.



L’ex Padova è in viaggio verso Ferrara dove raggiungerà i suoi nuovi compagni per la sfida di Coppa Italia contro la Spal.