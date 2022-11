Nella calza della Befana il Venezia troverà quest'anno una gradita sorpresa.

Il prossimo 7 gennaio i lagunari affronteranno infatti in un test amichevole in casa del Bayer Leverkusen, uno dei club di punta del calcio tedesco.



La gara si disputerà alle ore 15 sul terreno dell’Ulrich Haberland Stadion, piccolo impianto di proprietà della società rossonera che sorge nelle immediate vicinanze della BayArena.



Ne dà notizia il portale TrivenetoGoal.it