E' durata appena un trimestre l'avventura di Mattia Sprocati al Sudtirol.



L'ex attaccante del Parma, prelevato a parametro zero in estate dal club bolzanino, ha infatti raggiunto l'accordo con la società per risolvere in maniera consensuale il contratto il cui termine era stato originariamente fissato al prossimo 30 giugno.



Il 29enne lombardo non è mai riuscito a scendere in campo nel corso dell'attuale stagione. Da qui la decisione bilaterale di separarsi.