L'attaccante del Venezia Francesco Forte, utilizzato pochissimo dall'allenatore Paolo Zanetti in questa prima parte di stagione, è sul taccuino di numerose squadre di serie B pronte ad acquistarlo a gennaio. Tuttavia è lo stesso giocatore a spegnere gli entuasmi delle pretendenti durante il Gran Galà del Calcio Triveneto in cui è stato premiato come miglior giocatore del Venezia dello scorso anno: "Io sto pensando solo a questa maglia e a convincere l'allenatore a mandarmi in campo. So che le occasioni sono poche, ma io non mi arrendo. La Serie A me la sono conquistata sul campo e non mollerò così facilmente".