Paolo, allenatore del, protesta, dopo il ko contro la, per il rosso ad: "Nel primo tempo molto bene, siamo andati avanti e poi abbiamo gestito. Normale il loro ritorno che stavamo contenendo bene, ma poi l’arbitro è stato il peggiore in campo e ha condizionato la gara. Certo, noi potevamo fare molto meglio. E’ stato anche richiamato al VAR. Anche la prima ammonizione che aveva dato è stata assurda per un non fallo. Così si condizionano le partite importanti. Siamo in Serie A e non ce le aspettiamo. Noi siamo scarsi e faremo fatica a rimanere qui, ma vogliamo lottare con le nostre forze per provare a rimanerci"."Pesante ma deve essere uno stimolo. Il campionato è lungo, siamo ancora salvi in questo momento. E’ normale che non abbiamo sfruttato un bonus, per colpe nostre e per gli altri. Mi ritengo una persona onesta, ma non ho paura di dire certe cose. Ci metto la faccia, è la realtà dei fatti. Ora prepariamo la prossima partita al meglio"."​Arbitro? Avete visto tutti l'episodio, non possiamo restare in silenzio. Il direttore di gara è stato il peggiore in campo: noi siamo scarsi e probabilmente retrocederemo, ma vogliamo giocarcela alla pari senza imbatterci in errori di questa portata. E' un turno infrasettimanale, la stanchezza si fa sentire e l'inferiorità numerica pesa. Davvero inspiegabile".Queste invece le parole del presidente del Venezia, Duncan, a Dazn: "Sapete bene che non parlo mai al termine di una gara, lascio spazio a calciatori e allenatori che, a mio avviso, anche oggi meritano un applauso nonostante la sconfitta interna. L'anno scorso pagammo a caro prezzo un arbitraggio negativo contro la Salernitana, la storia si è ripetuta e sono molto amareggiato. Vogliamo essere trattati alla pari delle altre società, mi dispiace molto che il VAR non abbia permesso al direttore di gara di prendere una decisione giusta. Non sono una persona che si aggrappa agli alibi: faccio i complimenti a Ribery, ai miei giocatori e al pubblico che ci ha sempre sostenuto in modo encomiabile. Ma perdere per colpa delle giacchette nere è difficile da digerire, soprattutto oggi che i punti valgono doppio trattandosi di uno scontro diretto".