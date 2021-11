L'Inter torna in campo dopo le vittorie contro Napoli e Shakhtar e vuole confermarsi sabato 27 novembre in trasferta a Venezia a partire dalle 20.45. Anche i padroni di casa arrivano da un ottimo momento e sono reduci da due vittorie consecutive contro Roma e Bologna e sono alla ricerca del tris fondamentale per la salvezza.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Venezia-Inter sarà visibile sia su Dazn che sui canali Sky e in particolare su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). In streaming su SkyGo, Now e Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.