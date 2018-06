Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, è intervenuto prima del match contro il Perugia. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Incontri Nesta, un amico. Quali sono le sensazioni?



"Ci siamo sentiti sulla chat dei Campioni del mondo, mi dispiace non esserci. Spero che vinca il migliore, è una partita importante ma è pur sempre una partita di calcio".



Come può vincere questa partita il Venezia?



"Come sempre, giocando per vincere. Il Perugia ha valori importanti per la categoria. Ho ricordato ai miei giocatori il ritiro di Sappada, quando tutti ci davano per retrocessi. Devono dimostrare di essere una grande squadra".