Solo un'offerta irrinunciabile, e milionaria, dalla Serie A può convincere il Venezia a privarsi del suo bomber Joel Pohjanpalo. Il club lagunare, infatti, vuole ripartire dal finlandese per dare l'assalto alla promozione nella prossima stagione e punta a blindare ulteriormente il classe '94. Come riporta Il Gazzettino, il Venezia vuole far valere l'opzione esistente nel contratto per allungare il contratto, attualmente in scadenza nel 2025, per altre due stagioni e portarlo al 2027.