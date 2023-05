, 28enne attaccante finlandese,Una vittoria schiacciante, superba per dominio del gioco e capacità di tramutare in rete le azioni offensive partorite dai lagunari. Sul momento incredibile che sta vivendo la formazione allenata di Paolo Vanoli – al 4° successo nelle ultime 5 gare – c’è la firma di un centravanti che, grazie al poker di quest’oggi, ha superato Walid Cheddira ed affiancato Gianluca Lapadula a 17 centri come capocannoniere del campionato cadetto, migliorando il suo record di sempre, fermo a 16 realizzazioni messe a segno nella Super Lig turca con la maglia del Caykur Rizespor nella passata stagione.: cross sul primo palo di Candela, inserimento di Pohjanpalo che, di prima, di destro, insacca alle spalle di Gagno.: Johnsen scatta sulla destra e serve Zampano che trova Andersen spalle alla porta. Geniale il tocco nuovamente per Johnsen che rifinisce per Pohjanpalo, abile a rifinire la manovra con il più facile dei tap in a porta sguarnita.: lancio lungo col contagiri di Tessman, controllo del finlandese che controlla, si gira e batte Gagno con un delizioso tocco sotto.. Poker, 4-0 e match archiviato prima della cinquina firmata da Zampano.Lui che, due anni e mezzo dopo il poker di Mancuso nella vittoria dell’Empoli per 5-2 sulla Virtus Entella, ha regalato alla Serie B un nuovo pluri-marcatore in una singola partita, issandosi a soli due reti dallo storico record di Attilio Frizzi: stagione ‘48/’49, 6 centri nell’8-1 con il quale la SPAL ha regolato la Salernitana., acquistato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen e blindato con un contratto triennale,: "Addio in estate? Sto a San Polo. Cammino volentieri, ho il mio bar preferito dove prendo il caffè ed ho la macchina a Piazzale Roma, così in dieci minuti sono al campo.. Vivere qui è un monito per rimanere“. Lui, ammiratore dei tramonti veneziani, che vuole riportare l’alba ed il sole sulla società, riportandola ai massimi livelli. Lui, uomo infinitamente rispettoso, che non esultò dopo che segnò agli Europei – con la sua Finlandia – contro la Danimarca, nella giornata da tutti ricordata per l’attacco cardiaco ad Eriksen. Lui che trova nei gol davanti al proprio pubblico il suo piacere più profondo – come dichiarato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport -.- pur essendo un collezionista di vino, tanto da avere un negozio nella sua Helsinki -, come successo dopo i 2 assist regalati nella sfida con la SPAL. Lui che ha portato il Venezia a due soli punti dalla matematica salvezza e ad un passo da un’impresa chiamata playoff.