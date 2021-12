Venezia-Lazio (mercoledì 22 dicembre, calcio d'inizio alle ore 16.30 in diretta su Dazn, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. I lagunari vengono dal pareggio sul campo della Sampdoria, mentre i biancocelesti (ottavi in classifica a quota 28 con 11 punti in più) hanno battuto 3-1 in casa il Genoa.



LE ULTIME - Ancora in dubbio le punte di diamante: Okereke da una parte e Immobile dall'altra. Zanetti deve valutare anche le condizioni di Haps, Modolo e Molinaro. Sarri medita di rilanciare Lazzari titolare al posto di Hysaj.



PROBABILI FORMAZIONI



VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.



Arbitro: Maresca, assistenti Bresmes e Valeriani, Baroni quarto uomo, Di Paolo e Costanzo al Var.