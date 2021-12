#VeneziaLazio , scontri tra i tifosi alla fermata del Vaporetto VIDEO pic.twitter.com/2RN1vuSS46 — calciomercato.com (@cmdotcom) December 22, 2021

Tafferugli tra i canali di Venezia. Presso il parco delle Rimembranze, vicino la fermata del Vaporetto, un piccolo gruppo di tifosi della Lazio, a seguito di alcune provocazioni ricevute dai locali, si è reso protagonista di unaurlati a gran voce.L'episodio, durato pochi minuti, è accaduto nei momenti precedenti alla partita, mentre era ancora in corso l'afflusso delle persone verso il Pier Luigi Penzo. I sostenitori di entrambe le squadre si stavano infatti recati allo stadio in ordine sparso, autonomamente. Come si vede dalle immagini riprese a distanza da un telefonino, non erano presenti in quel punto forze dell'ordine.