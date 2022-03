: quando prendi tre gol in trenta minuti non puoi avere la sufficienza ma non ha particolari colpe sulle reti ospiti. Non esprime sicurezza però nei pali e la difesa ne risente.: ancora non in perfette condizioni, soffre tanto contro Traoré oggi. Meglio in zona offensiva con il cross e l’assist per il 1-3 di Henry: si perde Raspadori dopo due minuti e fa fallo proprio al trequartista emiliano per il terzo rigore del match. Gara negativissima. Mai sicuro anzi appare quasi impacciato.: come il suo compagno si perde l’attaccante del Sassuolo nella rete del vantaggio ospite.: soffre tantissimo il difficilissimo avversario, Berardi, che oggi é in stato di grazia.: punge sull’’out sinistro ma senza incidere particolarmente (dal 19’st: entra ma non incide anzi é troppo compassato e lento): soffre molto Raspadori che bazzica nella sua zona e lo mette spesso in difficoltà. (Dal 30’st: partita da titolare per lui che non brilla: é suo il braccio largo che regala il rigore e il 2-0 alla compagine avversaria. Non punge come al solito, da un bel pò di partite a dire la verità. Sbaglia il rigore del 2-4. (Dal 41’st: soffre il vento gelido oggi e si invola poco e male. Mai pericoloso. (Dal 41’st: fa sentire la sua presenza in campo da un punto di vista fisico soprattutto quando di testa riaccende le speranze dei suoi compagni. (Dal 30’st: entra e con un grande slalom in area si giuadagna il rigore del 2-4): approccio pessimo e troppi gol presi con poche idee sul campo da gioco. Surclassato dal collega Dionisi oggi. Altra partita persa e anche la questione salvezza si fa sempre più complicata. La ciliegina sulla torta é il rosso che segnala nervosismo.