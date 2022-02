VENEZIA-GENOA 1-1 (1-1 fpt)



Romero 6: non può nulla sulla rete degli ospiti



Ceccaroni 6,5: gioca bene in un ruolo non suo e serve anche l’assist per la rete del vantaggio veneziano con Henry



Svoboda 7: non fa danni e blocca bene un cliente difficile come Destro. Salva su Yeboah negli ultimi minuti sulla linea un gol ormai fatto da parte degli ospiti



Caldara 5: troppo molle sull’azione di Ekuban per la rete del pareggio del genoano



Haps 5,5: servito molto nel primo tempo ma oggi non é ispirato come a Torino



Crnigoj 6: nelle uscite precedenti ha tenuto a gallo il Venezia. Oggi un pò in ombra ed esce al termine del primo tempo. (Dal 1’st Ebuhei 6: si fa male dopo mezz’ora. Dal 30’st Ullmann SV)



Ampadu 6: inizia con qualità e quantità. Si spegne man mano assieme alla sua squadra.



Cuisance 5,5: non é riuscito ancora ad incidere in stagione nonostante si vedano le qualità dell’ex Bayern



Aramu 6: sempre presente nelle azioni della sua squadra e dal suo corner nasce la rete del vantaggio.



Henry 7: quinta rete in campionato. Gol facile ma si fa trovare pronto nel posto giusto al momento giusto e questo é fondamentale per un attaccante. (Dal 40’st Nsamé SV)



Nani 5,5: ha tanta qualità ma gioca ancora troppo a sprazzi



All. P. Zanetti 6: oggi non perde e questo é importante per proseguire nel sogno salvezza con un occhio a Cagliari che domani riceve il Napoli