poteva fare certamente di più sulla conclusione di Brekalo che permette al Torino di passare momentaneamente in vantaggio. Riesce invece solamene a toccare il pallone ma non a evitare che finisca in fondo alla rete.tiene bene la propria posizione ed è bravo ad allontanare dall’area di rigore veneta diversi traversoni insidiosi.fa valere la sua esperienza al centro della difesa, riesce a limitare al massimo Sanabria e non permettere mai al 19 del Torino di avvicinarsi pericolosamente all’area di rigore.non avrebbe nemmeno giocare questa partita ma all’ultimo si è trovato a sostituire Modolo e lo ha fatto certamente nel modo migliore.prende bene le misure a Singo in fase difensiva, tanto che il numero 17 del Torino non riesce mai a sfruttare la sua velocità. Quando ne ha la possibilità si fa vedere in avanti ed è bravo a finalizzare la ripartenza che porta al gol dell’1-1.da applausi il lancio con cui innesca Okereke nel secondo tempo. E’ l’episodio che descrive al meglio la sua partita.(Dal 27’ s.t.entra e lotta)riceve un’ammonizione quasi da record, considerando che quando l’arbitro gli ha mostrato il giallo erano trascorsi pochi secondi dal calcio d’inizio. Non si fa influenzare dalla sanzione e finché resta in campo gioca una buona partita.(Dal 10’ s.t.svolge bene il suo compito in mezzo al campo).un gol e un assist: la sua partita non potrebbe essere migliore. Sfrutta al meglio tutti gli spazi che trova davanti a sé per inserirsi e risulta decisivo nelle due azioni più importanti del Venezia nel corso della partita.gioca per la prima volta a Torino da avversario della squadra granata e lo fa con buona personalità e qualità. All’andata aveva trovato il suo primo gol in serie A, questa sera invece ha lasciato il segno mandando in rete Crnigoj.(Dal 32’ s.t.Bremer gli rende la vita molto difficile questa sera e anche quando si trova ad affrontare gli altri difensori del Torino le cose non vanno meglio per il numero 14 del Venezia che fatica anche solo a entrare in possesso del pallone.(Dal 32’ s.t.lascia il Venezia in dieci nel recupero per un fallo su Linetty che l’arbitro gli aveva inizialmente fischiato a favore. Richiamaato dal Var, Giua non solo ha invertito la punizione ma ha anche estratto il rosso per l’attaccante nigeriano.per il Venezia quelli conquistati questa sera a Torino sono tre punti d’oro per la corsa alla salvezza. Nonostante l’inizio difficile la squadra veneta non si scompone e riesce a ribaltare il risultato.