Romero 5: può poco sulle reti milanesi anche se il secondo gol é sul suo palo.



Mazzocchi 4: si perde letteralmente Leao sul gol del vantaggio rossonero e anche Theo Hernandez sulla rete del 2-0. Non la prende mai oggi.



Svoboda 3: sua la sbavatura sul vantaggio Milan. Regala palla a Ibra per il rigore del 3-0 e si fa anche espellere. Disastroso.



Ceccaroni 6: sempre preciso nelle chiusure e nelle uscite. Può poco sulle reti degli ospiti



Haps 5,5: assente in zona offensiva. Non fa danni in fase difensiva



Cuisance 6: si vedono subito le qualità dell’ex Bayern. Probabilmente il migliore dei suoi (dal 15’st Kiyine 6)



Ampadu 5,5: soffre la fisicità di Bakayoko e la prova gigantesca di Tonali



Busio 5,5: non mette in mostra le sue enormi qualità (dal 33’st Fiordlino SV)



Aramu 5,5: si fa vedere sempre ma é impreciso in zona gol rispetto ad altre occasioni. (dal 15’st Crnigoj 6: aiuta la squadra a non prendere l’imbarcata)



Henry 6: si guadagna un rigore che l’arbitro non vede al termine del primo tempo. Lotta e si sbatte nel versante offensivo (dal 15’st Johnsen 5,5: nessuna azione degna di nota)



Okereke 5: poco presente nelle azioni del Venezia (dal 43'st Bjarkason SV)



All. Zanetti 5: gli approcci alla gara sono un problema. Due reti prese all’inizio dei due tempi ammazzano la sua squadra. Poteva fare qualcosa in più sulla furia Leao che si abbatte sul povero Mazzochi magari varando un 3-5-2 che avrebbe potuto aiutare l’esterno destro.