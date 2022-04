VENEZIA-UDINESE 1-2 (FPT 0-1)



Maeenpa 6: buona ordinaria amministrazione. Non fa il miracolo sul rigore ma sulla punizione di Molina a dieci minuti dalla fine fa una grande parata. Forse poteva uscire sull’angolo del 1-2.



Ebuhei 6: partita sufficiente dell’esterno veneziano (dal 14’st Kiyine 5,5: il suo ingresso non dà il cambio di marcia sperato)



Ceccaroni 6: rischia poco dopo la rete ospite



Modolo 6: sostituisce bene Caldara



Haps 6,5: vivace e presente anche nella rete del pareggio



Crnigoj 5,5: lotta ma con poca qualità oggi (dal 27’st Nani 5: non c’é il cambio di marcia)



Ampadu 6: è sua la rimessa laterale che crea il pareggio momentaneo



Cuisance 5: si fa ammonire per proteste, fa fallo da rigore su Deulfoeu rischiando il rosso e facendo portare in vantaggio gli ospiti. (Dal 7’ st Aramu 5,5: non dà la svolta che ci si aspettava)



Busio 5: non illumina il centrocampo da mesi. Si fa ammonire dopo un minuto per un fallo stupido (dal 7 st’ Vacca 6: solita garra)



Johnsen 6: sempre molto fumoso e troppo poco concreto. Crea lui una delle poche occasioni sulla testa di Cuisance (dal 58’ Okereke 6: fa una grande occasione che poteva dare il 2-1 ed invece arriva la beffa)



Henry 6,5: la rete del pareggio che dà speranza per soli otto minuti.



All.P. Zanetti 5: aveva ripreso per i capelli una partita inconsistente. Poi il dramma.