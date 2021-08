: Sui gol non è colpevole. Attento sulle uscite. Sostituisce bene Maenpaa.: Nel primo tempo è uno dei più propositivi. Si propone con costanza, arrivando spesso sul fondo. Poi cala, come d'altronde tutto il resto della squadra.E' suo l'errore in occasione dell'1-0 di Pussetto. Si prede l'argentino e viene punito.: - Pussetto ha una marcia in più e lui gioca sempre in apnea. Balla troppo quando l'Udinese attacca.(34'.: - Si nota solo per il fallo da giallo su Deulofeu): Questa sera ha di fronte a sé un cliente davvero scomodo. Molina spinge e lui va in difficoltà. Prova a resistere mettendoci il fisico ma sul cambio di passo dell'esterno argentino può fare ben poco.: Partita a due volti la sua. Il primo tempo è positivo. Tanti sono i palloni recuperati e buona è la costruzione del gioco. Poi nella ripresa quella sanguinosa palla persa che dà il là al raddoppio bianconero. Va in calando.: Lento e macchinoso, i centrocampisti dell'Udinese sta sera vanno ad una velocità maggiore. Parecchi errori anche quando ha la palla tra i piedi e deve impostare il gioco.(71': Cerca l'imbucata ma è impreciso): Anche per lui tanti errori, spesso grossolani. C'è la corsa e la voglia ma poco altro. Dopo il giallo Zanetti lo toglie.Con il suo ingresso la situazione non migliora. Una sola buona giocata in oltre mezzora, troppo poco): Tra le note positive della serata. E' veloce, punta sempre l'uomo riuscendo a creare spesso superiorità numerica. Mezzo voto in meno perché si divora il gol a tu per tu con Silvestri. L'ex Spezia può fare bene con Zanetti.- La sua prima con il Venezia non è malaccio. Arrivato da pochi giorni dimostra già di poter essere una risorsa importante. Lavora da vero centravanti, venendo incontro, facendo da sponda e cercando sempre di essere un punto di riferimento per i compagni. Serve a Johnsen una gran palla, cerca anche il gol.: pochi minuti per lui, non può incidere): Dimostra di avere i colpi. L'ex Ajax è tra i migliori, soprattutto nel primo tempo. Ha la pecca di non aver sbloccato la gara ma questo ragazzo ha potenziale(72': Non si vede, entra a gara già incanalata): 0 punti in due giornate, l'impatto con la A è duro. Il suo Venezia sta sera inizia anche bene, poi però cala con l'andare dei minuti. Deve ancora trovare l'alchimia giusta, inserendo al meglio i nuovi.