GENOA-VENEZIA 0-0



Romero 6,5: reattivo su Destro e Galdames in apertura, mura Ekuban nella ripresa. Salerno è alle spalle.



Haps 6: inizia timido, costretto sulle sue dall’intraprendenza di Cambiaso, ma risulta comunque estremamente efficace in fase di contenimento.

(dal 39’ st Molinaro SV)



Ceccaroni 7: è il bastione incrollabile della difesa del Venezia. Da buon capitano tiene dritta la barra compiendo interventi sempre puliti e puntuali.



Caldara 6,5: l’uomo più pericoloso dei suoi, ha sulla testa per due volte la palla del vantaggio ma trova in entrambi i casi Sirigu a chiudergli la porta in faccia.



Mazzocchi 6,5: un paio di belle incursioni sulla fascia mettono in imbarazzo il Grifone. Peccato che al momento di crossare vanifichi lo sforzo non riuscendo mai a servire i compagni a dovere. Ammonito, viene lasciato negli spogliatoi all’intervallo.

(dal 1’ st Ebuehi 6: spinge molto meno di Mazzocchi, anche perché Criscito e Rovella non gliene danno la possibilità. Allora si limita al presidio della zona di competenza con estrema efficacia).



Crnigoj 6: gara di sacrificio per lo sloveno che si mette sulle tracce di Rovella provando a limitarne il raggio d’azione.

(dal 24’ st Kiyine 6,5: porta quella profondità che prima del suo ingresso era mancata agli arancioneroverdi, sfiorando anche l’eurogol)



Busio 5,5: sfiora il gol dopo 5 minuti mancando il bersaglio in piena area. Anticipo di una gara che lo vede raramente nel vivo del gioco malgrado la posizione che ricopre in campo.



Tessmann 6: prova a far valere il fisico per districarsi nel traffico del centrocampo non perdendo mai la necessaria lucidità.



Aramu 5: prestazione opaca per l’ex Entella che galleggia tra le linee non riuscendo mai ad emergere.

(dal 32’ st Peretz 6: il suo ingresso irrobustisce la mediana contribuendo a portare a casa il punto).



Okereke 5: quasi un derby per il nigeriano cresciuto tra Lavagna e La Spezia. La sua vivacità è un’arma di potenziale pericoloso che i compagni non riescono mai ad innescare.



Henry 4,5: ad agosto era stato ad un passo dal Grifone. Oggi sembra far di tutto per non farsi rimpiangere dai suoi mancati tifosi.

(dal 39’ st Forte SV)



All. A. Bertolini 6,5: la partita la fa il Genoa, ma il Venezia ha il merito di restare in piedi tornando a casa con un punto preziosissimo. Soprattutto se si guarda la classifica. Alla furia rossoblù gli ospiti rispondono con un'organizzazione tattica impeccabile che limita gli attacchi ma impedisce anche di andare in sofferenza.