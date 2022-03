VENEZIA-SAMPDORIA 0-2 (0-2 fpt)



Maeenpa 3: errore madornale che potrebbe costare la salvezza. Insicuro per tutta la partita



Ebuhei 5: poca spinta e non arriva mai primo sulle seconde palle



Caldara 5,5: persa tutta la sicurezza difensiva che aveva trovato col suo compagno di reparto



Ceccaroni 5: oggi insicuro e poco preciso



Haps 5: perde tanti contrasti e spinge con poca precisione quando si tratta di andare al cross



Ampadu 5: sovrastato dal centrocampo avversario



Fiordilino 3: contrastato dal più numeroso e fisicamente superiore centrocampo doriano. Perde la palla sanguinosa del 2-0 di Caputo. Partita disastrosa. (Dal 10’st Busio 5: non cambia nulla ma almeno non fa disastri)



Okereke 5: gioca alle spalle di Henry ma non incide visto che ha poco campo per lanciarsi negli spazi della difesa avversaria (dal 10’st Nsamé 6: il suo ingresso in campo da peso e qualità in campo)



Nani 5: ha i colpi del fuoriclasse ma é un corpo estraneo rispetto al resto della squadra. (Dal 22’st Kiyine 5: stesso discorso fatto per Busio vale per lui)



Aramu 5: scomparso da un pò di tempo sulla scena, anche oggi é spettatore non pagante del match



Henry 5: fa a spallate con la difesa avversaria e si danna ma predica nel deserto. Il nervosismo lo colpisce a cinque minuti dalla fine quando si fa espellere da Orsato



All. P. Zanetti 4: ancora cambio di uomini e modulo che non permette di avere un’identità di gioco forte. La salvezza ad oggi é una chimera