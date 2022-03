L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato nel pre partita della gara con la Sampdoria: "La vittoria è fondamentale per il futuro, ma non è l'ultima partita del campionato - ha detto a Sky - Mancano ancora molte gare, anche se per noi questa è un'opportunità e il segnale è abbastanza chiaro. E' un momento importante nel quale stiamo provando un'impresa, la città si è stretta intorno alla squadra e ha risposto alla grande in questo momento nel quale dobbiamo dimostrare di meritare di stare in Serie A".