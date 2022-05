VENEZIA-BOLOGNA 3-3 (2-1 fpt)



Maenpaa 6,5: suo l’assist per la rete di Henry iniziale. Sul secondo poteva essere più aggressivo sulla palla morta nella sua area piccola



Mateju 6: buon match del terzino destro ex Brescia



Svoboda 5,5: prova incolore per il centrale veneziano



Caldara 5: in affanno da parecchie giornate. Sul secondo gol felisineo va un pò a vuoto



Ceccaroni 6: il migliore del trittico centrale di difesa



Haps 6: spinge con qualità come sa fare (dal 18’st Johnsen 8: segna una rete straordinaria che consente ai suoi di prolungare la permanenza in Serie A)



Crnigoj 6: corre e lotta con un ottimo primo tempo (dal 34'st Okereke SV)



Vacca 6: partita di sostanza come al solito (dal 10’st Fiordilino 6: garra e voglia fino all'ultimo minuto per cercare di dare una gioia ai suoi tifosi),



Cuisance 5,5: ci si aspettava qualcosa in più da gennaio in poi dall’ex Bayern (dal 34'st Peretz SV)



Kiyine 7: accende la luce del Venezia. Primo tempo da grande protagonista (dal 10’st Aramu 7: si conquista e firma il rigore del 3-3)



Henry 6,5: suo il primo gol e ultimo a mollare.



All Soncin 7: troppo tardi la prima vittoria stagionale