non può nulla sulla rete di Brekalo. Non soffre gli attacchi avversari ed é sempre molto attento. Salva il Venezia all’ultimo secondo su Mandragora per un finale al cardiopalma.: é suo l’assist per il gol di Johnsen annullato giustamente però dall’arbitro. Spinge ed é una spina nel fianco per i granata. E’ una spina però anche Ansaldi che, bravo con entrambi i piedi, lo disorienta non poco. Dal 20’st si sposta a sinistra e deve tenere un avversario complicato come Singo ma lo fa egregiamente.: Toro inoffensivo grazie anche alla prova dei due centrali. Mai una sbavatura per lui. Si perde assieme a Ceccaroni però Brekalo per l’1-0 momentaneo degli ospiti.nell’azione del gol lui e Svoboda si perdono Brekalo a rimorchio. Imbriglia benissimo Sanabria e di testa sono tutte sue.perde Singo sull’azione del gol. Errore imperdonabile (Dal 19’st: entra nel momento di spinta della sua squadra)impegno e tanto sacrificio prima di farsi male e lasciare il posto al compagno. Lascia sempre il cuore in campo. (Dalovviamente senza fare paragoni, dà la sensazione di essere il Busquets del Venezia. Buona prova da play per lui.): è il Renato Sanches del Venezia. Giocatore imprescindibile per il centrocampo del Venezia. (Dal 41’sttanta corsa e pressing per lui. Poca, troppo poca qualità (dal 20’st: dà la scossa per l’assalto finale dei suoi. Osannato dal pubblico ripaga con giocate di qualità e il rigore che dà il definitivo 1-1): qualche ottimo strappo condito da un’azione sprecata da Johnsen a fine primo tempo.: é sua la prima azione del match con una giocata personale meravigliosa. Il suo sinistro però é strozzato. Nella ripresa dopo appena 5 minuti fa una grande giocata sulla destra riuscendo a trovare Johnsen che non sfrutta al meglio la sua azione. Al 32’st però si incunea nella difesa avversaria e si gudagna il rigore del meritato pareggio.: viene annullato un suo bellissimo gol di esterno destro al 25’. E’ sempre quello più attivo e pericoloso del tridente davanti. Impreciso al 42’ quando al posto di servire Kyine crossa troppo alto e lontano dai propri compagni. Nella ripresa al 5’ ha un’occasione che non sfrutta al meglio. Tacco magistrale per Okereke e il fallo da rigore che pareggia il match. (Dal 41’st: prova un tridente inedito senza punti di riferimento e all’inizio la tattica sembra pagare avendo buone occasioni con Okereke e Johnsen. Nella ripresa escono gli ospiti e si fa dura. Johnsen e Okereke si inventano l’azione che porta al pareggio. Azzecca il cambio di Aramu.