VENEZIA-SALERNITANA 1-2



ROMERO 4: non può nulla sul gol di Bonazzoli. La palla vacante per il 2-1 della Salernitana doveva essere sua. Errore gravissimo.



MAZZOCCHI 6: spinge molto ma non basta. Dà tutto se stesso.



CECCARONI 5,5: ​oggi più che per colpe dei centrali, l’atteggiamento della squadra che rimane troppo bassa non giova.



CALDARA 5,5: stesso discorso fatto con Ceccaroni. Si schiacciano troppo i centrocampisti e soffrono tantissimo anche i cambi di Colantuono.



MOLINARO 6: gran giocata sul primo gol e in generale nel primo tempo. Crolla assieme alla squadra nella ripresa (dal 22’st HAPS 6: entra per fare quello che sa fare peggio cioè difendere)

senza né arte né parte la partita del centrocampista veneziano che esce nei primi minuti della ripresa. (Dal 10’stqualche buon inserimento non degnamente premiato dai compagni, Okereke su tutti)

BUSIO 6: un pò ingenuo a farsi ammonire dopo 10 minuti. L’ammonizione lo limita non poco per tutta la partita. Solita tanta qualità comunque.



CRNIGOJ 6: mille polmoni per il numero 33 che oggi mette la sua fisicità a servizio della squadra. Partita generosa e di carattere.

ARAMU 7,5: é lui che dall’inizio dell’anno accende la luce della sua squadra. Quarta rete in campionato per il giocatore ex Torino. L’azione da dove nasce la rete poi é da antologia (dal 1’ st AMPADU 4: non fa un grandissimo ingresso in campo ma l’espulsione ricevuta a metà secondo tempo è eccessiva. In ogni caso il suo rosso cambia la partita)



OKEREKE 6,5: il velo sul cross di Molinaro per la rete di Aramu vale il prezzo del biglietto. Nella ripresa si sacrifica come esterno di centrocampo sinistro e lotta come un leone per mantenere il risultato. (Dal 30’st SVOBODA 5,5: ha il compito di tenere il risultato sull’1-1 fino alla fine ma lui e i suoi compagni non ce la fanno)



FORTE 5,5: tante sportellate ma poca qualità sotto porta. Per Ciccio é molto dura in Serie A. (Dal 21’st HENRY 5: entra senza dare la scossa per un possibile gol vittoria. Troppo solo comunque li davanti)



ALL. ZANETTI 4: nella ripresa si abbassa troppo, perde qualità per mettere muscoli e quantità e subisce il pareggio. Ampadu che lui inserisce si fa buttare fuori. Lo preferiamo coraggioso come le altre partite.