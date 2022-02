Lezzerini 6: sicuro nelle poche parate effettuate. Non può nulla sul gol del Napoli



Ebuehi 4,5: il cliente di oggi si chiamava Lorenzo Insigne. Lo chiude non bene ma benissimo e si lascia anche andare ad una spinta continua e fastidiosa per la difesa del Napoli. L’entrataccia nel finale da Mertens lo fa espellere giustamente



Ceccaroni 6: ritrova il suo compagno preferito Caldara e la prova é buona. Nulla può sul colpo di testa sontuoso di Osimhen



Caldara 6: ferma gli attacchi napoletani. Può poco sul colpo di testa di Osimhen



Haps 5: se Politano pennella per la testa di Osimhen la colpa é sua che non lo chiude



Cuisance 6,5: qualità e vivacità a servizio della squadra. Finalmente é uscito l’ex Bayern



Ampadu 5,5: soffre i continui inserimenti di Zielinsky



Crnigoj 5,5: oggi, rispetto al solito, un pò avulso dalla manovra e dal gioco



Nani 5: qualità a sprazzi. Esce ad inizio ripreso ma prova deludente (dal 16’st Henry 5,5: dà un pò di fisicità ma nulla più)



Johnsen 4: impalpabile



Okereke 6: le primo tempo sembra lui Osimhen. Salta Juan Jesus e Rrhamani ma solo una grande parata di Ospina ferma il gol del vantaggio veneto All. P.



Zanetti 5,5: il Napoli é superiore e il Venezia regge fino alla rete di Osimhen che spacca la partita. Ora si é ufficialmente in zona retrocessione