VENEZIA-TERNANA 3-1 (FPT 1-1)



Lezzerini 6: imparabile il tiro di Pettinari. Per il resto buona prova



Mazzocchi 7: é da Serie A e si vede nella bellissima azione del pareggio che parte dai suoi piedi



Svoboda 6: buona prova



Modolo 6: il capitano torna e fa un'altra ottima prova



Schnegg 5,5: ha giocato con l'ammonizione addosso tutta la partita. Doveva stare più attento



Peretz 6,5: prova maiuscola del centrocampista veneziano che regala l'assist per il gol di Heymans



dal 15'st Kiyine 6: entra e fa il suo compitino per portare a casa il risultato



Fiordilino 5,5: viene sostituito dopo una prova mediocre contro il centrocampo avversario



dal 1'st Tessmann 6: porta qualità al centrocampo veneto



Heymans 7: segna e illumina il centrocampo



dal 15'st Johnsen 6,5 assist per il gran gol di Crnigoj. Solito furetto impazzito dell'attacco di Zanetti



Sigurdsson 5,5: si fa ammonire subito, forse un pò nervoso perché trova poco spazio



dal 31'st De Vries SV



Bjarkason 6: prova sufficiente dell'attaccante



dal 15'st Crnigoj 7,5: sua la rete del 2-1 che spezza la partita. E che gol! Decisivo.



Forte 7: si sbatte per tutta la partita e alla fine si regala il gol del 3-1



All. Zanetti 7: mette tante riserve e ha le risposte che chiedeva