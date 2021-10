Sassuolo-Venezia 3-1







Romero 6: prende tre gol ma a fine gara ci sono anche tre miracoli a referto.



Ebuehi 5,5: il terzino che non si vede. Fa troppo il compitino. Serve di più.



(22’ s.t. Mazzocchi 5,5: leggero sul dribbling di Muldur nel finale)



Svoboda 6: anche se in difficoltà sulla velocità di Raspadori, in un modo o nell’altro lo controlla.



Ceccaroni 5: consegna Berardi a Crnigoj poco prima del tiro. Poteva già intervenire lui?



Haps 5: meno bene che al Penzo contro la Fiorentina. Rischia in due occasioni di causare rigore. Poi sta troppo largo sull’inserimento di Frattesi.



Kiyine 6,5: certamente il più combattivo. Ma anche da un punto di vista tecnico fa cose interessanti.



Busio 6: si sacrifica subito, dopo neanche tre minuti di gioco, in scivolata su Scamacca dentro l’area. All’intervallo resta negli spogliatoi per la botta. Primo tempo evidentemente condizionato dal male.



(dal 1’ s.t. Peretz 5,5: ha un bel passaggio, teso e forte. Peccato per gli intercetti. Ignora completamente l’inserimento di Frattesi sul terzo gol)



Ampadu 6,5: nel primo tempo si distingue in mezzo al campo per ordine e raziocinio. Suo il lancio per Okereke.



(22’ s.t. Tessmann 6: sciabolate e contrasti pieni di dignità)



Crnigoj 5,5: prestazione buona fino al gol di Berardi. Lì gli sfugge, e lo lascia calciare dal limite.



(dal 12’ s.t. Sigurdsson 5: in fascia non si vede, da trequartista ancora meno)



Okereke 7: il tiro a giro è davvero pregevole, gran gol. Poteva addirittura fare doppietta, ma perde un tempo di gioco e Chiriches recupera in extremis.



Henry 4,5: un danno per tempo. Nel primo manca il bersaglio su un facile colpo di testa, nel secondo segna nella porta sbagliata. Giornata no.



(dal 12’ s.t. Forte 6: entra e la butta dentro di rabbia due volte, di poco ma in fuorigioco)





All. Zanetti 5,5: il suo Venezia fa il Sassuolo all'inizio, ma tutto si sgonfia dopo il gol di Berardi. Fragilità emotive da curare.