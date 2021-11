Romero 5: si prende due gol, para il tris di Pasalic ma resta immobile sul mancino di Koopmeiners e arriva anche il poker.



Mazzocchi 5: non dà un grande contributo ai compagni, Pezzella sembra inarrivabile, il mister lo toglie.



(Dal 1’ s.t. Crnigoj 6: ha più fisico del compagno per stare dietro al 13 nerazzurro e impedirgli di uscire, impegna anche Musso in una parata



Caldara 6: si fa sfuggire Pasalic nei primi minuti, bene invece su Ilicic che conosce molto di più, e si vede.



Ceccaroni 5,5: Ilicic è un fulmine, non riesce a stargli dietro.



Haps 5: si perde nelle finte e controfinte di Ilicic, ma anche le mosse di Hateboer non riesce a prevederle. Si fa superare anche da Pezzella per il tris.



(Dal 27’ s.t. Schnegg: sv).



Ampadu 5: fatica a contenere Pessina, dopo le finte di Muriel sul poker ha la nausea. Riesce anche a prendersi l’unico giallo del match.



Tessmann 5: corre a vuoto, Koopmeiners è più veloce, e si fa superare dal tandem Ilicic-Pasalic sulla traiettoria del gol. Prova il tiro da fuori ma telefona a Musso.



Busio 5,5: è sua la prima zampata della serata, a meno di 30’’ dal via, una staffilata che per poco non si infrange in rete. Pasalc però lo supera lungo la via del gol.



(Dal 13’ s.t. Peretz 6: vicinissimo al gol).



Kiyine 5: ci prova da fuori ma non è convinto nemmeno lui, viene superato in occasione del primo gol nerazzurro.



(Dal 13’ s.t. Aramu 5,5: dona freschezza ma non arriva il gol sperato).



Henry 5: Palomino è il suo chiodo fisso, ma quando prende la mira è pericolosissimo, solo Musso gli impedisce di accorciare il risultato ma poi viene saltato da Pezzella per l'assist che chiude i giochi.



Johnsen 5,5: preferisce servire i compagni che tentare il tiro in porta, ma all’8’ p.t. è il primo a reagire e impegnare Musso. Non passa il muro Palomino-Demiral.



(Dal 27’ s.t. Svoboda: sv).





All. Zanetti 5: dopo 2 gol, la paura della goleada tanto temuta sembra avverarsi, invece i suoi reagiscono bene e sfiorano il gol. Giovani, forse troppo per questo match quelli che manda in campo e alla fine il poker arriva.