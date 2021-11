6,5: dà qualche segno di insicurezza come l’uscita che regala il pareggio giallorosso. Nella ripresa si fa perdonare con l’ottima risposta su El Shaarawy al decimo e l’uscita decisiva su Abraham7,5: segna (dopo quattro anni) il gol che regala il vantaggio e si guadagna il rigore del 2-2. Oggi é il bomber del Venezia e anche il Man of the match6: sempre attento e preciso il capitano6: non é devastante come il solito anzi soffre nella ripresa gli attacchi romanisti6: prova determinata e vogliosa dell’esterno destro che ha in El Shaarawy un avversario pericolosissimo. (Dal 31’stSV)5,5: prova di sostanza ma di pochissima qualità. (Dal 1’st6: un pò confusionario ma lotta per 50 minuti)7: mica facile contrastare il centrocampo giallorosso. Lui fa una prova buona fino al 30’st quando dà l’assist decisivo e incredibile per il 3-2 del Venezia. Che palla dell’ex Chelsea!6: ormai da lui ci si aspetta sempre quel qualcosa in più per la qualità che dà alla squadra.7: Assist nel primo tempo nel primo tempo e nulla più. Nella ripresa é lui che accende la luce. Rigore trasformato e Venezia in paradiso! (Dal 32’stSV)6,5: grande qualità per la partita a tutto campo del numero 23. (Dal 25’st6: per poco non segna il gol del 4-2)7,5: che partita del nigeriano. Il gol é da vero bomber e la freddezza sottoporta é incredibile. Partita eccezionale. Al 90’ esce per Henry ed é giustamente ovazione del Penzo! (Dal 45’stSV)8: oggi mister Zanetti batte il suo “maestro” Mourinho! Oggi ha tirato fuori una prestazione fenomenale! Chapeau!