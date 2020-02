Samuele Longo, attaccante del Venezia, di proprietà dell'Inter, a realizzato la sua seconda rete consecutiva in Serie B, fondamentale per il 2-1 dei lagunari sul Pisa. Queste le parole del centravanti di scuola nerazzurra: " Sto bene qui, mi hanno accolto bene, questa vittoria ci dà tanta consapevolezza per il proseguimento della stagione. La classifica è corta, dobbiamo dare continuità ai nostri risultati, così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Salto di qualità? Non mi aspettavo questo percorso da ragazzino, sto bene a Venezia, nel futuro ne parleremo a fine campionato".